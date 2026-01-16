Mersin limanında 298 kg kokain ele geçirildi Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin limanında Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Uyuşturucuyla mücadelede önemli bir başarıya daha imza atıldı. Brezilya'dan Türkiye'ye gelen yer fıstığı yüklü gemide 298 kg kokain ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı:

Yer fıstığı gemisinde yüzlerce kilogram kokain ele geçirildi

"Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."