İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı

Megakent'te haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çağlayan'da yoğunluk yaşandı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşandı. 

TEM OTOYOLLARI KİTLENDİ

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk oluştu. 

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözleniyor.

KÖPRÜ KİLİT

TEM Otoyolu Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu ise Kavacık mevkisinden başlıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 89'U GÖRDÜ

Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 ölçüldü.

