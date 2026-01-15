BIST 12.457
Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı. 

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı. 

Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak.Keçiörengücü ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

