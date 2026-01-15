Kamu yatırımları için 1,9 trilyon lira ödenek tahsis edildi

Kamu Yatırım Programı'nda bu yıl için 13 bin 887 projeye 1 trilyon 920,8 milyar lira ödenek tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı, 15 Ocak 2026 tarihli ve 33138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT’ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kurumlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış krediyle finanse edilen projeleri programa dahil edildi.

13.887 PROJE İÇİN 1,9 TRİLYON TL ÖDENEK

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında 3.857’si ana proje olmak üzere toplam 13.887 proje yürütülecek. Bu projelere 1 trilyon 920,8 milyar TL ödenek tahsis edildi. 2025 yılında 5.335 proje tamamlanırken, 2026 programına 5.284 yeni proje dahil edildi. Bunların 2.403’ü çok yıllık, 2.881’i ise bir yıl içinde tamamlanacak projelerden oluşuyor.

DEPREM TEDBİRLERİNE 697 MİLYAR TL

Programda deprem riskine karşı öncelikli projelere 697 milyar TL ayrıldı. Bu ödeneklerin yüzde 45,7’si sağlık, yüzde 19,5’i eğitim, yüzde 16’sı ise konut sektörüne yönlendirildi.

ULAŞTIRMA VE ENERJİ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Ulaştırma-haberleşme sektörü yüzde 26,5 ile en yüksek payı aldı. Demiryolu projelerine 145,6 milyar TL, iltisak hatlarına 8,1 milyar TL, uluslararası yük koridorlarını güçlendirecek hatlara ise 15,5 milyar TL ödenek ayrıldı.

Madencilik sektörü yüzde 18 pay aldı. Karadeniz’deki Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için 211,4 milyar TL, diğer petrol ve gaz arama faaliyetleri için 121,2 milyar TL ödenek tahsis edildi.

EĞİTİM VE SAĞLIK YATIRIMLARI

Eğitim sektörü yüzde 13,2 pay aldı. Milli Eğitim Bakanlığı projelerine 160,5 milyar TL ayrıldı. FATİH-EBA kapasite geliştirme projesinin ikinci fazı için 4,6 milyar TL ödenek tahsis edildi.

Sağlık sektörü yüzde 9 pay aldı. 2026’da 11.334 yatak ve 155 ünit hizmete alınacak. Ayrıca 18.265 yatak kapasiteli 15 şehir hastanesinin yapımı sürecek, bunlardan 6’sı tamamlanacak.