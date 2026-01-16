BIST 12.457
DOLAR 43,28
EURO 50,23
ALTIN 6.406,66
DÜNYA

İsrail askerleri Suriye topraklarından 250 keçi çaldı

İsrail askerleri Suriye topraklarından 250 keçi çaldı

İsrail medyası, İsrail askerlerinin Suriye topraklarından 250 keçiyi çalarak işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerindeki çiftliklere götürdüğünü açıkladı.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail askerlerinin, Suriye topraklarından 250 keçiden oluşan bir sürüyü çaldığı ve kamyonlarla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerindeki çeşitli çiftliklere taşıdığı belirtildi.

Haberde, Suriye topraklarından yaklaşık iki hafta önce yapıldığı belirtilen ve "istisnai" olarak nitelendirilen hırsızlık olayında, İsrail askerlerinin sürüyü çalmak için nakliye kamyonları çağırdığı ve ardından İsrail'de yerel bir çiftçinin sabahın erken saatlerinde ana yolda onlarca keçinin yürüdüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdiği aktarıldı.

Askeri polisin, olaya karışanlar hakkında disiplin tedbirleri aldığı ve bu çerçevede takım komutanının görevden alındığı, bölük komutanına liderlik uyarısı verildiği ve tüm takımın faaliyetlerinin uzun bir süre askıya alındığı ileri sürülen haberde, askeri polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Haberde, sürünün Suriye toprakları içinde nereden çalındığına dair bilgi verilmezken, Suriyeli yetkililer de henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

