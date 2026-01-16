Sergen Yalçın'dan Necip Uysal ve Rafa Silva için olay sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Necip’in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"KUPADA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz."

"DEVRE ARASI TRANSFERLERİ KOLAY OLMUYOR"

"Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı. "

"FİNALE GELDİĞİMİZ 2-3 OYUNCU VAR"

"Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum. Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."

"RAFA SİLVA AYRILABİLİR"

"Bir tek Paulista ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamamızda yoktu. Daha belki 1-2 oyuncu ayrılacak. Rafa Silva’nın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için çalışıyoruz. 2-3 aydır Serkan ile beraber Avrupa’da oyuncu izliyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Biz takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Bu hem ekonomik hem oyuncu kalitesi açısından kolay değil. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ama iş netleşmeden transfer oldu diyemiyoruz"

"NECİP'İN BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR BENİ ÜZDÜ"

"Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu. Biz Necip’e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip’in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok"

"3-4 AYDIR 100 TANE OYUNCU İZLEMİŞİZDİR"

"3-4 aydır 100 tane oyucu izlemişizdir. Biz katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kulüplerin gönderdiği oyuncuları değil, kendi istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Artık final bölümünde geldik. Yüzde 95’e 5’tir bu ihtimal. 5 de önemlidir. Şu oyuncu gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz"