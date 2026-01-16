BIST 12.457
Beyaz Saray açıkladı! Trump şaka yapıyormuş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" yönündeki ifadesinin "şaka" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın dün bir haber ajansına verdiği özel mülakatta dile getirdiği bir ifadenin endişe edilecek bir şey olmadığını savundu.

"Başkan sadece şaka yapıyordu"

Leavitt, Trump'ın dünkü mülakatında, "ABD'de kasım ayında ara seçimlerin yapılmaması gerektiği" yönündeki sözlerinin gerçek bir niyet beyanı olmadığını ifade ederek, "Başkan sadece şaka yapıyordu. 'Harika bir iş çıkarıyoruz, her şeyi yapıyoruz, Amerikan halkı belki de (ara seçimlere gerek olmadan) böyle devam edelim diye düşünüyordur' demek istedi." diye konuştu.

Leavitt, Trump'ın o bölümde "esprili bir şekilde" konuştuğunu sözlerine ekledi.

ABD'de Kongre ara seçimleri 3 Kasım 2026'da yapılacak ve Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalye ile Senato'daki 33 sandalye için ABD halkı sandık başına gidecek.

