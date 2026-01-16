BIST 12.545
DOLAR 43,28
EURO 50,24
ALTIN 6.404,16
Alperen Şengün'lü Houston Rockets Thunder'a farklı yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Houston Rockets'ı 111-91 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 20, Chet Holmgren'in 18, kenardan gelen Ajay Mitchell'ın 17 sayılık katkı verdiği maçta Thunder, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Kevin Durant'in 19 sayıyla liderlik ettiği Rockets'ta Jabari Smith Jr. 17 sayı, 10 ribaunt, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı. Durant, 5 üçlük atışında da isabet bulamadı.

Hornets, deplasmanda Lakers'ı farklı mağlup etti

LaMelo Ball'un 9 üç sayılık isabetle kariyer rekorunu egale ettiği maçta Charlotte Hornets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 135-117 mağlup etti.

Hornets'ta Ball 30 sayı, 11 asist, 6 ribauntla en skorer oyuncu olurken, Brandon Miller 26, Miles Bridges 25, çaylak Kon Knueppel 19 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Luka Doncic'in 39 sayı, 4 asist, 3 ribaunt kaydettiği Lakers'ta ise LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt, Jake LaRavia 18 sayıyla maçı tamamladı.

