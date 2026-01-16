Benzinin litresi kaç lira oldu? Bir günlük zam sonrası benzine bu gece indirim var

66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları benzine zam getirdi. Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 67 kuruş zam geldi. Bu zam anında pompaya yansırken, benzinin litresi 55 lira eşiğine dayandı. Motorin için beklenen zam petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte iptal olurken, benzin için de indirim haberi geldi. Bu gece yarısı benzine indirim var ve pompaya yansıyacak. İşte bugün zamlı benzin fiyatları ve yarın devreye girecek olan indirimli litre fiyatı: