Benzinin litresi kaç lira oldu? Bir günlük zam sonrası benzine bu gece indirim var
Benzinin litre fiyatına gelen 1 lira 67 kuruşluk zam 16 Ocak cuma itibariyle pompaya yansıdı. Benzinin litresi 55 liraya dayanmışken bu kez indirim haberi geldi. Bir günlük zammın ardından bu gece yarısı indirim benzin fiyatlarına yansıyacak. Benzindeki indirim zam kadar büyük değil ama litre fiyatını yeniden 54 lira eşiğine çekecek. Motorin için beklenen zam ise petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle şimdilik pompaya yansımayacak.
66,39 dolara kadar yükselen petrol fiyatları benzine zam getirdi. Gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 1 lira 67 kuruş zam geldi. Bu zam anında pompaya yansırken, benzinin litresi 55 lira eşiğine dayandı. Motorin için beklenen zam petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte iptal olurken, benzin için de indirim haberi geldi. Bu gece yarısı benzine indirim var ve pompaya yansıyacak. İşte bugün zamlı benzin fiyatları ve yarın devreye girecek olan indirimli litre fiyatı:
BENZİNE 1 GÜNLÜK ZAM, GÜNCEL FİYATLAR ŞÖYLE:
Benzin fiyatları gece yarısı gelen 1.67 TL'lik zam sonrasında Ankara'da 55 lirayı, İzmir'de 56 lirayı aştı. Bu zamla birlikte bugün benzinin litre fiyatı şu rakamdan satılıyor:
-İstanbul Avrupa yakası bugün benzinin litre fiyatı 54,84 TL
-İstanbul Anadolu yakası benzinin litre fiyatı 54,68 TL
-Ankara benzinin litre fiyatı 55.71 TL
-İzmir benzinin litre fiyatı 56,04 TL
CUMARTESİ GÜNÜ İNDİRİMLİ BENZİN FİYATLARI ŞÖYLE OLACAK.
1.67 kuruş zamlanan benzine bir gün aradan sonra indirim var. Bu gece yarısı itibariyle ise benzinin litre fiyatına 95 kuruşluk indirim yansıyacak. İndirim 17 Ocak 2026 cumartesi günü itibariyle pompada geçerli olacak. Bu indirimle benzinin litre fiyatı şöyle olacak:
-İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 53,89 TL'ye inecek
-İstanbul Anadolu yakası benzinin litre fiyatı 54,68 TL , 53,74 TL
-Ankara benzinin litre fiyatı 55.71 TL, 54,76 TL
-İzmir benzinin litre fiyatı 56,04 TL , 55,09 TL olacak.
MOTORİN ZAMMI İPTAL
Petrol fiyatlarının 66 doların üzerine çıkması ile birlikte motorine de zam ihtimali doğmuştu. Bu zam 1 lira 60 kuruş civarında olacaktı. Petrol fiyatları uluslararası vadeli piyasalarda 63,04 dolara düşünce motorin zammı şimdilik iptal oldu. Motorin fiyatlarında herhangi bir indirim de görünmüyor.
Motorinin güncel fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI - 54.82 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI - 54.67 TL
ANKARA MOTORİN - 55.93 TL
İZMİR MOTORİN - 56.20 TL