BIST 12.357
DOLAR 43,19
EURO 50,38
ALTIN 6.415,95
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alacak

Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alacak

Yurt genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın alacakları karnelerle 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini noktalıyor. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile bu yıl ilk kez ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine geleneksel karne yerine kapsamlı bir "gelişim raporu" sunulacak.

Abone ol

8 Eylül 2025’te ders başı yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için beklenen gün geldi. İki haftalık kış molasına girmeye hazırlanan öğrenciler, yarın itibarıyla sömestir tatiline çıkıyor. Ancak bu yılın karne dağıtım törenlerinde, eğitim sistemindeki köklü değişimlerin izleri görülüyor.

KARNE YERİNE "GELİŞİM RAPORU": NOT DEĞİL SÜREÇ ODAKLI EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilkokulun ilk iki kademesinde not odaklı değerlendirmeden vazgeçildi.

1 ve 2. sınıf öğrencileri, klasik karne yerine sosyal ve duygusal gelişimlerini, güçlü yönlerini ve desteklenmesi gereken alanları içeren detaylı "gelişim raporlarını" alacak.

Bu raporlar sayesinde öğrencinin sadece akademik değil, kişisel gelişimi de yakından izlenebilecek.

OKULLARDA "ETKİNLİK HAFTASI" RÜZGARI

Dönemin son haftasında öğrenciler, derslerin yoğunluğundan sıyrılarak MEB tarafından hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" etkinliklerine katıldı.

"Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla sokağa çıkan öğrenciler, ellerinde iyi dilek kartonlarıyla esnaf ve vatandaşlarla buluşarak toplumsal bağları güçlendirdi.

Hafta boyunca "Aile ve Oyun" teması altında bilgi yarışmaları, spor turnuvaları, "İyiliği Paylaş" saatleri ve geleneksel çocuk oyunları gibi pek çok sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi.

2026 EĞİTİM TAKVİMİ: TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yarın başlayacak olan tatil süreci ve yılın geri kalanına dair takvim şu şekilde planlandı:

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak Pazartesi başlayacak, 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi.

Bahar Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında.

Yaz Tatili: 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026'da tamamlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti Yunanistan çıldırdı
Türkiye NATO'ya yazılım ihraç etti Yunanistan çıldırdı
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 441'e yükseldi
İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 441'e yükseldi
İstanbul'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı
İstanbul'da aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru Viennalife oldu
TOKİ sosyal konutları İstanbul'da hangi ilçeye yapılacak?
TOKİ sosyal konutları İstanbul'da hangi ilçeye yapılacak?
Osimhen krizi büyüyor! 118. dakikadaki karar Nijerya’yı karıştırdı
Osimhen krizi büyüyor! 118. dakikadaki karar Nijerya’yı karıştırdı
TÜSİAD’da yeni dönem: Ozan Diren başkan oldu
TÜSİAD’da yeni dönem: Ozan Diren başkan oldu
Ürdün ve İsrail'i korkutan deprem Kudüs'te de hissedildi
Ürdün ve İsrail'i korkutan deprem Kudüs'te de hissedildi
Alüminyum fiyatları yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesini test etti
Alüminyum fiyatları yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesini test etti
ABD, İran'a saldırır mı? Hakan Fidan'dan kritik açıklama
ABD, İran'a saldırır mı? Hakan Fidan'dan kritik açıklama