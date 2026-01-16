BIST 12.551
DOLAR 43,28
EURO 50,25
ALTIN 6.407,03
HABER /  EKONOMİ

Altın yükselişte! Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları takip ediliyor. Yükseliş sürüyor. Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 392 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 446 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yatay seyrederken, 4 bin 605 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yakın zamanda bir askeri müdahale etmeyeceğine yönelik haber akışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde acele etmeyeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

