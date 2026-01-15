BIST 12.337
Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi belli oldu. Listede dikkat çeken üniversiteler bulunurken diğer yandan ilk 10 üniversiteye çok şaşıracaksınız. Listenin ilk sırasında ise bakın hangi tıp fakültesi yer alıyor...

Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! İşte ilk 40 üniversite... - Resim: 1

Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu. Liste hazırlanırken, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen makale sayıları baz alındı. Peki ilk sırada hangi üniversite var? İşte Türkiye’nin en iyi tıp fakülteleri...

40. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (322, 213, 1,51)

136
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! İşte ilk 40 üniversite... - Resim: 2

39. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (389, 253, 1,54)

236
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! İşte ilk 40 üniversite... - Resim: 3

38. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (419, 272, 1,54)

336
Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! İşte ilk 40 üniversite... - Resim: 4

37. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (292, 189, 1,54)

436