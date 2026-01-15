Türkiye'nin en iyi tıp fakülteleri belli oldu! İşte ilk 40 üniversite...
|
Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi belli oldu. Listede dikkat çeken üniversiteler bulunurken diğer yandan ilk 10 üniversiteye çok şaşıracaksınız. Listenin ilk sırasında ise bakın hangi tıp fakültesi yer alıyor...
40. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (322, 213, 1,51)
39. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (389, 253, 1,54)
38. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (419, 272, 1,54)
37. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ (292, 189, 1,54)
