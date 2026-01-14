BIST 12.330
Huawei MatePad 11.5 S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei'nin "PaperMatte" ekran teknolojisiyle geliştirdiği yeni tableti MatePad 11.5 S, 23 bin 999 liralık fiyat etiketiyle Türkiye pazarındaki yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yansıma önleyici ekranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip yeni model için lansman dönemine özel kampanya detayları duyuruldu.

Huawei Online Mağaza üzerinden klavye dahil kutu içeriğiyle satışa sunulan tablet için 22 Ocak'a kadar 99 lira ön ödeme yapan kullanıcılara, 1999 lira tutarında doğrudan indirim sağlanacak.

Ayrıca 25 Şubat'a kadar cihazı satın alanlara M-Pencil, manyetik klavye ve bluetooth fareden oluşan toplam 9 bin 497 lira değerindeki teknoloji paketi hediye edilecek. Satın alımlarda peşin fiyatına 3 ay vade farksız taksit imkanı da bulunuyor.

Profesyonel çizim ve not alma özellikleri

Donanım gücünü Huawei tarafından geliştirilen özel yazılımlarla destekleyen MatePad 11.5 S, "GoPaint" uygulamasıyla dijital çizim imkanı tanırken, "Huawei Notlar" uygulamasıyla notların dijitalleştirilmesini kolaylaştırıyor.

Cihazın nano ölçekli aşındırma teknolojisiyle üretilen 11,5 inçlik ekranı, ortam ışığının yarattığı parlamayı ve yansımayı yüzde 50 oranında azaltırken, M-Pencil ile kullanıldığında kağıt üzerine yazma hissi uyandırıyor.

Tablet, 6,1 milimetre inceliğinde ve 515 gram ağırlığındaki metal gövde yapısıyla mobil ofis deneyimi sunmayı hedefliyor.

