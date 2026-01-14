BIST 12.330
AK Parti'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı

Üsküdar Belediye Meclisi’nde görev yapan ve mayıs ayında partisi AK Parti'den istifa ettiğini açıklayan Ekrem Baki’nin, CHP’ye katıldığı öğrenildi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin 2025 yılı mayıs ayı oturumunda gündem dışı söz alarak AK Parti’den istifa ettiğini açıklayan Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldığı öğrenildi.

Baki, istifa konuşmasında son dönemde ülkede muhalefete yönelik artan baskıların kendisini rahatsız ettiğini dile getirmiş, bu baskıların dozunun giderek arttığını vurgulamıştı.Baki, bu durumun kendi hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını ifade ederek partisinden ayrıldığını duyurmuştu.

BUGÜN CHP'YE KATILDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından kamuoyuna yansıyan süreç kapsamında, ocak ayı itibarıyla CHP’ye katıldı.

