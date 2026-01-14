BIST 12.419
DOLAR 43,17
EURO 50,33
ALTIN 6.433,32
HABER /  POLİTİKA

Ümit Özdağ'dan "İstanbul 3.0 " projesi açıklaması

Ümit Özdağ'dan "İstanbul 3.0 " projesi açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de partililer ve basın mensuplarıyla kahvaltı programının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul 3.0 projesi tasarladıklarını belirten Özdağ, "Dünyadaki en büyük bilişim firmalarına İstanbul'da serbest bölgeler oluşturup, 'Gelin burada yatırımlarınızı yapın ve Türk insanı da bu ileri teknoloji alanlarında çalışsın' diyeceğiz." dedi.

Abone ol

Özdağ, kahvaltı programında yaptığı açıklamada, bu ay İstanbul'un ilçelerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla temas kurduğunu, çözüm önerilerini ve politikalarını paylaştığını belirtti.

Ümraniye'nin İstanbul'un en canlı, en güçlü ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Özdağ, "İstanbul'u anlamak ilçeleri anlamaktan geçiyor, hatta mahalleleri anlamaktan geçiyor. Bundan dolayı İstanbul'da bütün ilçe başkanlarımız, ilçe raporlarını hazırlarken bunu mahalle mahalle ele alıyorlar." dedi.

Özdağ, iktidara geldiklerinde İstanbul'un ilçelerindeki idari ve mülki amirlerin, daha önce Anadolu'daki illerde görev yapmış tecrübeli bürokratlardan oluşacağını dile getirdi.

Uyuşturucu ve sanal kumarla topyekun mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Özdağ, "Sanal kumarla ilgili ayrı bir yasal düzenleme yapılması zorunluluktur." ifadesini kullandı.

İstanbul'un çok hızlı ve güçlü radikal önlemlerle depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini, Zafer Partisi olarak bu konuda "İstanbul 3.0" projesini tasarladıklarını söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"'İstanbul 3.0', İstanbul'u Berlin, Şanghay, Yeni Delhi, Tokyo gibi yüksek teknolojinin merkezi haline getirecek bir sanayi projesi. İstanbul'u yüksek teknolojinin ve bilişimin merkezi haline getirirken dünyadaki en büyük bilişim firmalarına İstanbul'da serbest bölgeler oluşturup, 'Gelin burada yatırımlarınızı yapın ve Türk insanı da bu ileri teknoloji alanlarında çalışsın' diyeceğiz. Anadolu'ya da orta ölçekli sanayi, tekstil, yedek parça gibi sanayi kollarını İstanbul'dan taşıyarak nakletmemiz ve Anadolu'da yeni dört ticaret, sanayi ve enerji koridoru oluşturmamız gerekiyor."

Özdağ, programına Ümraniye'deki esnaf ziyaretleriyle devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'dan Trump'ı çıldırtacak Gronland kararı
Fransa'dan Trump'ı çıldırtacak Gronland kararı
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı hakim karşısında
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı hakim karşısında
Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlunun yeni adresi belli oldu
Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlunun yeni adresi belli oldu
Heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Ülkede su seviyesi yükeldi timsahlar ortaya çıktı: 2 ölü 3 ağır yaralı
Ülkede su seviyesi yükeldi timsahlar ortaya çıktı: 2 ölü 3 ağır yaralı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı
69 yaşındaki avukat dağlık alanda ölü bulundu
69 yaşındaki avukat dağlık alanda ölü bulundu
Trump ve Mamdani cep telefonu mesajları ile iletişim kuruyor iddiası
Trump ve Mamdani cep telefonu mesajları ile iletişim kuruyor iddiası
ABD Adalet Bakanlığından tartışılan karar! Polis kadını öldürmüştü
ABD Adalet Bakanlığından tartışılan karar! Polis kadını öldürmüştü
Sokakta tartıştığı dayısını vurdu! Adana'da dehşet
Sokakta tartıştığı dayısını vurdu! Adana'da dehşet
AYM, CHP'nin "isim ve amblem benzerliği" başvurusunu karara bağladı
AYM, CHP'nin "isim ve amblem benzerliği" başvurusunu karara bağladı
İstanbul’da yeni uygulama! Valilik resmen duyurdu: Kamera şartı geldi
İstanbul’da yeni uygulama! Valilik resmen duyurdu: Kamera şartı geldi