BIST 12.419
DOLAR 43,17
EURO 50,33
ALTIN 6.433,32
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü geniş çaplı baskınlarda 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Abone ol

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Cenin ve Tulkerim ile güneyindeki El Halil kentlerine baskınlar düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus'un doğu ve batısındaki köylere baskınlar gerçekleştirdiği, kent genelinde 18 genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Cenin, Tulkerim, El Halil ve Kudüs'teki baskınlarda da toplam 6 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
69 yaşındaki avukat dağlık alanda ölü bulundu
69 yaşındaki avukat dağlık alanda ölü bulundu
Trump ve Mamdani cep telefonu mesajları ile iletişim kuruyor iddiası
Trump ve Mamdani cep telefonu mesajları ile iletişim kuruyor iddiası
ABD Adalet Bakanlığından tartışılan karar! Polis kadını öldürmüştü
ABD Adalet Bakanlığından tartışılan karar! Polis kadını öldürmüştü
Sokakta tartıştığı dayısını vurdu! Adana'da dehşet
Sokakta tartıştığı dayısını vurdu! Adana'da dehşet
AYM, CHP'nin "isim ve amblem benzerliği" başvurusunu karara bağladı
AYM, CHP'nin "isim ve amblem benzerliği" başvurusunu karara bağladı
İstanbul’da yeni uygulama! Valilik resmen duyurdu: Kamera şartı geldi
İstanbul’da yeni uygulama! Valilik resmen duyurdu: Kamera şartı geldi
Kanada'dan vatandaşlarına İran'ı terk etme uyarısı!
Kanada'dan vatandaşlarına İran'ı terk etme uyarısı!
Cezaevi personeli anne ve çocuklarına yardım eli uzattı sosyal medya ikiye bölündü
Cezaevi personeli anne ve çocuklarına yardım eli uzattı sosyal medya ikiye bölündü
Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı
Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı
A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı
A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz