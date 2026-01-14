DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu

DEVA Partisi'nden istifa ederek bir yıldır bağımsız kalan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın İYİ Parti saflarına katılacağı iddia edildi.

Ankara siyasetinde transfer rüzgarları esiyor. DEVA Partisi’nden bir yıl önce istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’ın yeni durağı belli oldu.

Serbestiyet'te yer alan haberde kulis bilgilerine göre, Dalgın, İYİ Parti’ye katılıyor.

Dalgın’ın, 18 Ocak’ta “eşitlik” sloganıyla gerçekleştirilecek İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda yönetim kadrosunda yer alması bekleniyor.