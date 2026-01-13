Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! ABD, İran ve Suriye...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldı. Öte yandan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı basına kapalı bir görüşmeyle kabul etti.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, son gelişmeler ele alındı.

TOM BARRACK'I KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.