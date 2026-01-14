Hakimi vuran savcının mazisi ortaya çıktı! Meğer hakime saplantılıymış taciz edince...

İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi hâkimi Aslı Kahraman'ı odasında vuran Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcı taciz ve şiddet mağduru kadınlar konusunda çalışıyormuş. Vurduğu hakime ise takıntılı bir sevgi besliyormuş. Hakim reddedip koruma talebi aldırmış ancak savcı tacizlerini bırakmamış.

Hâkim Aslı Kahraman, Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından odasında, tabancayla kasığından vurulmuştu. Saldırıyı yapan savcının mazisi ortaya çıkarken, olayla ilgili şaşırtıcı detaylara ulaşıldı.

2 yıl aynı adliyedelermiş

Savcı ile vurduğu hâkimin 2022-2024 arasında Anadolu Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi'nde birlikte görev yaptıkları, Hâkim Aslı Kahraman'ın 2 Eylül 2024'te Bölge Adliye Mahkemesi'ne atandığı öğrenildi.

Savcı mağdur kadınlar için çalışmış

Hakimi vuran Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Savcı Kılıçarslan'ın, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikayetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi.

Reddedilince tacize devam etmiş

33 yaşındaki Muhammet Çağatay Kılıçarslan ile vurduğu hakim Aslı Kahraman arasındaki ilişki, birlikte çalıştıkları Kartal adliyesinde başlamış. Bu dönemde savcının, hakime karşı takıntılı bir sevgi beslemeye başladığı öğrenildi. Hakim Aslı Kahraman bu ilişkiyi reddetmesine rağmen savcı tacizlerini sürdürmüş. Bunun üzerine hakim Aslı Kahraman, savcıya karşı koruma talep etmiş.

2 koruması vardı ama...

Başvurusu sonrası hâkim Aslı Kahraman'ı korumak için 2 polis memuru görevlendirildiği öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği gün hakimi o esnada odada bulunan çaycı Yakup Karadağ kurtarmıştı. Cinayeti önleyen çaycı Yakup Karadağ'ın Maltepe açık ceza infaz kurumunda hükümlü olduğu ve hapis cezasını çekerken aynı zamanda adliyede çalıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), dün 13.00 sıralarında ziyarete gitti. Hâkim Kahraman'ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hâkim Aslı Kahraman'a tabancayla ateş etti. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. Kasığından yaralanan hâkimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.