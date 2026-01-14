İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler

İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik yeni önlemler geliyor. İşletmelere kamera, seyyar satıcılara izin belgesi şartı getirilirken ilaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler de artık denetlenecek.

İstanbul Valiliği gıda güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi yeni önlem aldı. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecek. İzin belgesi bulunmayan seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecek.

Önlemler kapsamında ilaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler de denetlenecek

Açıklama, İstanbul Valiliğince yapıldı. Açıklamada, gıda işletmelerinin birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda uyması gereken hijyen kuralları ile sorumluluklarının Gıda Hijyeni Yönetmeliği kapsamında düzenlendiği belirtildi.

GIDA İŞLETMELERİNE KAMERA ZORUNLULUĞU

Bu kapsamda, seyyar satış araçlarına Belediye Başkanlıkları incelemenin ardından izin verecek. İzin belgesi bulunmayan seyyarın satış yapmasına izin verilmeyecek. İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecek.

Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecek.

İLAÇLAMA FİRMALARI DA DENETLENECEK

İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek.

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.



Valilik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen muhtemel bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek kolluk birimlerine bildirilecektir.

Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."