BIST 12.429
DOLAR 43,17
EURO 50,34
ALTIN 6.427,26
HABER /  GÜNCEL

Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı

Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı

ABD - İran gerilimi sürerken Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kritik görüşmede bölgesel gerilimler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları:

"Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı."

Ayrıca diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ABD makamlarıyla da temas halinde olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı
A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor
Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor
İstanbul'da geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı!
İstanbul'da geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı!
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu
DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu
500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı
Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanlığına seçilen isim belli oldu
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanlığına seçilen isim belli oldu