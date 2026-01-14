9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesi, Novokuznetsk kentinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği doğum hastanesinin başhekiminin gözaltına alındığını bildirdi.Abone ol
Komiteden yapılan açıklamada, Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesi No.1'de 9 bebeğin ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında hastanenin başhekimi Vitaliy Heraskov ve hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Konstantin Lukaşev'in taksirle ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Daha önce Kuzbass (Kemerovo) bölgesinin Sağlık Bakan Yardımcılığı yapan Heraskov, 2024'te Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesine başhekim olarak atanmıştı.