BIST 12.390
DOLAR 43,17
EURO 50,33
ALTIN 6.433,35
HABER /  DÜNYA

9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesi, Novokuznetsk kentinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği doğum hastanesinin başhekiminin gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

Komiteden yapılan açıklamada, Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesi No.1'de 9 bebeğin ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında hastanenin başhekimi Vitaliy Heraskov ve hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Konstantin Lukaşev'in taksirle ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Daha önce Kuzbass (Kemerovo) bölgesinin Sağlık Bakan Yardımcılığı yapan Heraskov, 2024'te Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesine başhekim olarak atanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor
Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor
İstanbul'da geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı!
İstanbul'da geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı!
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu
DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu
500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı
Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanlığına seçilen isim belli oldu
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanlığına seçilen isim belli oldu
Ufuk Özkan'da mücadele ediyor! Organ bekleyen hayatlar zamanla yarışıyor! Bağış yoksa yaşam da yok
Ufuk Özkan'da mücadele ediyor! Organ bekleyen hayatlar zamanla yarışıyor! Bağış yoksa yaşam da yok
Hakimi vuran savcının mazisi ortaya çıktı! Meğer hakime saplantılıymış taciz edince...
Hakimi vuran savcının mazisi ortaya çıktı! Meğer hakime saplantılıymış taciz edince...