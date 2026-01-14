Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor

TÜRKİYE yeni bir kar yağışına hazırlanıyor. TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, 60 ili vuran kar yağışının ardından 18 Ocak'ta yeni bir soğuk hava dalgası geleceğini açıkladı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de cuma gününe dikkat çekti.

Meteoroloji günler öncesinden açıkladığı soğuk ve kar yağışı için 60'dan fazla ilde sarı kodlu alarm verirken kar yağışının etkisi kısa süreli oldu. Bu yağışlı havanın yurdu terketmesi ile birlikte Türkiye yeni bir kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altına girecek.

4 güne yeni soğuklar ve kar geliyor

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, yeni bir kar yağışı ve soğuk hava dalgasının hafta sonu itibariyle başlayacağını duyurdu. Bu kez soğuklar kuzeyden geliyor ve 18- 19 Ocak'ta etkili olacak. Orhan Şen şu bilgileri verdi:

-18-19 unda Marmara ve Karadeniz bölgesine soğuk hava geliyor. -İstanbulda gündüz sıcaklık 4 dereceye kadar düşer. Karadeniz kıyısı ve iç kesimler kar.

-İstanbul'a karla karışık yağmur görünüyor. Cuma günü daha netleşir.

Bu kar yağışı fragman

TRT Haber'de açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt da 18 Ocak’tan sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava ve kar yağışına dikkat çekti. Bozyurt, Türkiye'nin asıl kışı ise Şubat ve Mart aylarında yaşayacağını söyledi.

-"Ben daha önceki yayında İstanbul'da kar yağışını beklediğimi ancak çok beklemediğimi söylemiştim. Bunun nedenini de İstanbul'da aralık ve ocak aylarında çok etkili bir kar yağışının olmadığını ama şubat ve mart aylarında daha yoğun yağışların görüldüğü olarak açıklamıştım."

-“Özellikle 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşecek ve dolayısıyla yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli buzlanma bekliyorum."