Çalışmalar başladı! Ehliyet sınavında yeni dönem
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alabilmek için yapılan direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu. Bunun üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattığını açıkladı.
Kamu Denetçiliği Kurumu, direksiyon sınavından kalan sürücünün başvurusu üzerine yeni bir tavsiye kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı karar üzerine çalışma başlatıldığını açıkladı.
Tavsiye kararına konu olan olay İstanbul'da yaşadı. Ehliyet sınavına giren bir kişi, sürücü ehliyeti alabilmek için yazılı sınavların ardından direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına katıldı.
Sınavda ilk parkuru başarıyla tamamlayan sürücü adayı; iddiaya göre, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığı halde başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek, sınav ücreti ödemek zorunda kaldı.
"DİREKSİYON SINAVINDA KAMERA KAYDI ALINSIN"
Sınav değerlendirmesinin objektiflikten uzak ve keyfi biçimde yapıldığını, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren kişi, benzer mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla direksiyon sınavlarının şeffaf, denetlenebilir ve adil koşullarda yürütülmesi adına mevzuat düzenlemesi yapılması için KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen KDK, direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında şeffaflığın sağlanması adına kamera sistemiyle kayıt alınmasına yönelik uygulamanın hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.