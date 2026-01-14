Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan "Seyahatim" alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunmaya başladı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Jolly işbirliğiyle hayata geçirilen yapı sayesinde müşteriler, otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini uygulamadan çıkmadan gerçekleştirebiliyor.

"Seyahatim" alanına eklenen "Jolly ile Seyahatini Planla" özelliği seyahat rezervasyonlarını bankacılık uygulamasının bir parçası haline getirirken, "Seyahat Ekle" özelliğiyle kullanıcılar seyahatlerini planlayıp süreçlerini yönetebiliyor.

Müşteriler, yurt içi veya yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel plan oluşturabiliyor.

Plan kapsamında sunulan "Yapılacaklar Listesi", pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi adımların takip edilmesine imkan tanıyor.

Uygulama, seyahat süreci ve sonrasında harcamalara yönelik kampanyalarla kullanıcıları destekliyor. Bu sayede seyahat, hazırlık aşamasından dönüş sonrasına kadar planlı ve kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor.

"Çözümler geliştirmeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, bankacılığı müşterilerin yaşam yolculuğuna eşlik eden bir yapıya dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Müşterilerin hayatına değer katan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan çözümler geliştirmeye odaklandıklarını aktaran Kezik, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA Mobil'i de bu anlayışla, bankacılığın ötesine geçen ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. 'Seyahatim' alanı ve Jolly ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın ötesine geçen, müşterilerimizin hayatını daha kolay, akıllı ve keyifli hale getiren deneyimler üretmeye devam edeceğiz."

Jolly Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak da seyahatin geleceğini teknolojiyle şekillendiren çözümler geliştirdiklerini aktardı.

Baysak, "Dijitalleşmeyi merkeze alan iki güçlü kurumun, Jolly ve Garanti BBVA'nın bu yolculukta stratejik bir güç birliği yapması, ortak vizyonumuzun bir yansıması. Amacımız, bu güçlü sinerjiyle seyahati herkes için daha erişilebilir, akıllı ve keyifli hale getirmek." ifadelerini kullandı.