BIST 12.429
DOLAR 43,17
EURO 50,34
ALTIN 6.427,26

Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu

|
Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu

Yeni yıl ile birlikte elektrik ve doğal gazda olası fiyat artışları konuşulmaya başlandı. Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yapıyor. Buna göre elektrik piyasasında spot tavan fiyatın megavatsaat başına 3 bin 400 TL’den 4 bin 100 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu - Resim: 1

Yeni yıla girerken milyonlarca tüketici zam endişesiyle bekleyişte...Elektrik ve doğal gazda olası fiyat artışları kulislerde konuşulmaya başlandı. Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yapıyor, taleplerini iletiyor. 

14
Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu - Resim: 2

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, enerji sektöründe zam görüşmeleri başladı. Buna göre elektrikte tavan fiyatın 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor.

24
Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu - Resim: 3

Aydilek'in  X hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji sektöründe gündem zam... Santrallar da dağıtım şirketleri de elektrik ve doğal gaz zammını konuşuyor."

34
Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu - Resim: 4

"Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşüyor; taleplerini iletiyor. Elektrikte, spot piyasada tavan fiyatın (MWh) 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

44