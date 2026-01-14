Elektriğe ve doğal gaza zam geliyor! Sektörün uzmanı duyurdu
Yeni yıl ile birlikte elektrik ve doğal gazda olası fiyat artışları konuşulmaya başlandı. Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşmeler yapıyor. Buna göre elektrik piyasasında spot tavan fiyatın megavatsaat başına 3 bin 400 TL’den 4 bin 100 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Aydilek'in X hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji sektöründe gündem zam... Santrallar da dağıtım şirketleri de elektrik ve doğal gaz zammını konuşuyor."
"Şirketler, Ankara’da yetkililerle görüşüyor; taleplerini iletiyor. Elektrikte, spot piyasada tavan fiyatın (MWh) 3 bin 400 TL'den 4 bin 100 TL'ye çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.