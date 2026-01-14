500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı

Türkiye’nin önde gelen yatırım grupları ve portföy yönetim şirketleri, hızlı servis restoran zincirlerinin yükselen yıldızları Tavuk Dünyası ve Dürümle için güçlerini birleştirdi. Esas Private Equity, Tacirler Portföy, Lycian Capital, Azimut Group, Qinvest ve Fiba Holding’den oluşan dev konsorsiyum, her iki markanın %44 hissesini devraldı.

Türkiye perakende ve gıda sektöründe dengeleri değiştirecek stratejik bir ortaklık haberi geldi. Aralarında Türkiye’nin en köklü aile ofislerinden ve finans kuruluşlarından isimlerin bulunduğu geniş bir yatırımcı grubu, Mediterra Capital’in çoğunluk hissedarı olduğu Tavuk Dünyası ve Dürümle markalarına ortak oldu.

GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI, ORTAK HEDEF

Satın alma işlemi; Esas Private Equity ve Tacirler Portföy (Özel Sermaye Fonu I), Lycian Capital ve Azimut Group (LCP I), Qinvest Portföy (OIG GSYF) ve Fiba Holding’in katılımıyla kurulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan resmi açıklamada, bu sermaye girişinin temel amacının; her iki markanın yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini finanse etmek, dijitalleşme süreçlerini desteklemek ve operasyonel verimliliği maksimize etmek olduğu vurgulandı.

İKİ BAŞARI HİKAYESİ BİR ARADA

Satışa konu olan markalar, kısa sürede elde ettikleri pazar paylarıyla dikkat çekiyor:

Tavuk Dünyası: 2015 yılında sektöre adım atan marka, özgün menü konseptiyle Türkiye genelinde yaygın bir şube ağına ulaştı.

Dürümle: 2020 yılında kurulan ve geleneksel dürüm konseptini modernize eden zincir, pandemi sonrası dönemin en hızlı büyüyen gıda markalarından biri oldu.

Her iki şirketin de çoğunluk hissesi, özel sermaye fonu yönetim şirketi Mediterra Capital tarafından yönetilmeye devam edecek. Yeni ortaklık yapısının, markaların kurumsal kimliğini güçlendirerek halka arz veya bölgesel genişleme gibi gelecekteki olası hamleler için sağlam bir zemin oluşturması bekleniyor.