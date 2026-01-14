BIST 12.390
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, kısa bir dinlenme sürecinin ardından teknik direktörlük koltuğuna geri dönüyor. Tecrübeli çalıştırıcının, iddialı bir projeye "evet" diyerek sahalara dönmek için geri sayıma geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Bir süredir dinlenmeye çekilen ve geleceğiyle ilgili kararı beklenen Fatih Terim, yeşil sahalara görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, takımı ayağa kaldırmak amacıyla eski hocası Fatih Terim'i yeniden listenin ilk sırasına yazdı.

Alınan sonuçlardan ve takımın gidişatından memnun olmayan kulüp yönetimi, istikrarı Fatih Terim ile yakalamak istiyor. Kulüp yetkililerinin tecrübeli teknik adamı ikna etmek için tüm imkanları seferber ettiği ve taraflar arasındaki resmi görüşmelerin başladığı bildirildi.

TAM YETKİ VE BÜYÜK BÜTÇE

Galatasaray ile UEFA Kupası zaferi yaşayan, İtalya’da Milan ve Fiorentina gibi devleri çalıştıran Terim’in vizyonundan yararlanmak isteyen Al-Shabab yönetimi, masaya oldukça cazip bir teklif koydu.

Terim’e sadece teknik direktörlük değil, futbol operasyonlarını yönetme konusunda geniş yetkiler teklif edildi. Suudi ekibinin, tecrübeli hocayı ikna etmek için oldukça yüksek bir maaş ve bonus paketi sunduğu öğrenildi.

TERİM, YENİ MEYDAN OKUMAYA SICAK BAKIYOR

İki taraf arasındaki temasların sıcak bir atmosferde geçtiği ve Fatih Terim’in de bu yeni meydan okumaya sıcak baktığı belirtiliyor. Eğer taraflar son pürüzleri de giderirse, Fatih Terim kariyerinde yeni bir sayfa açarak Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki büyük yükselişine dahil olacak.

