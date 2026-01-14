Ülkede su seviyesi yükeldi timsahlar ortaya çıktı: 2 ölü 3 ağır yaralı

Mozambik'te etkili olan seller nedeniyle ortaya çıkan timsahların saldırısında, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına yol açtı.

Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin yükselmesiyle timsah saldırılarının arttığını belirtti.

Timsah saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Banze, 3 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını, yoğun yağışlar sonucu 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini kaydetti.

Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle sağlanabildiğini ifade etti.

Sellerin evlere ve tarım alanlarına zarar verdiğini vurgulayan yetkililer ise on binlerce kişinin gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşadığını kaydetti.

Yetkililer, yağışların sürmesinin beklendiği uyarısını yaptı.