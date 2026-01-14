Cezaevi personeli anne ve çocuklarına yardım eli uzattı sosyal medya ikiye bölündü

Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazası sonrası yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan personelimizi tebrik ediyorum" diyerek davranışı övdü. Olay sosyal medyada hem takdir topladı hem de "fotoğraf neden çekildi" gibi eleştirilerle tartışma yarattı.

Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazasının ardından yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cezaevi personelinin yaptığı bu hareket bir kesim tarafından takdirle karşılanırken bir kesim tarafından da sert bir dille eleştirildi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar:

-Fotoğraf hangi amaçla çekildi.

-Şaşırtıcı değil mi?

-Nerden tutsan elinde kalıyor.

-Doluya koysam almıyor boşa koysam dolmuyor bu nasıl olay çözemedim.

-Anadolu kültüründe yolda kalana yardım etme, evini açma, kazadan korkan küçük çocuklara destek olmak amacıyla yapılan insanı bir yardımı eleştirecek kadar alçalan kişileri görünce inanası gelmiyor insanın...

-Fotoğrafın sebebini anlamadım.