BIST 12.429
DOLAR 43,17
EURO 50,34
ALTIN 6.427,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cezaevi personeli anne ve çocuklarına yardım eli uzattı sosyal medya ikiye bölündü

Cezaevi personeli anne ve çocuklarına yardım eli uzattı sosyal medya ikiye bölündü

Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazası sonrası yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan personelimizi tebrik ediyorum" diyerek davranışı övdü. Olay sosyal medyada hem takdir topladı hem de "fotoğraf neden çekildi" gibi eleştirilerle tartışma yarattı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta bir cezaevi personeli, trafik kazasının ardından yolda kalan anne ve çocuklarını üşümemeleri için evinde misafir etti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında "Zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cezaevi personeli anne ve çocuklarına yardım eli uzattı sosyal medya ikiye bölündü - Resim: 0

Cezaevi personelinin yaptığı bu hareket bir kesim tarafından takdirle karşılanırken bir kesim tarafından da sert bir dille eleştirildi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar:

-Fotoğraf hangi amaçla çekildi.
-Şaşırtıcı değil mi?
-Nerden tutsan elinde kalıyor.
-Doluya koysam almıyor boşa koysam dolmuyor bu nasıl olay çözemedim.
-Anadolu kültüründe yolda kalana yardım etme, evini açma, kazadan korkan küçük çocuklara destek olmak amacıyla yapılan insanı bir yardımı eleştirecek kadar alçalan kişileri görünce inanası gelmiyor insanın...
-Fotoğrafın sebebini anlamadım.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erdoğan'ı izlemek için televizyon isteyen 121 yaşındaki Saadet nine isteğine kavuştu
Foto Galeri Erdoğan'ı izlemek için televizyon isteyen 121 yaşındaki Saadet nine isteğine kavuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı
Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Bölgesel gerilim mesajı
A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı
A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı
9 bebek öldü! Doğum hastanesinin başhekimi gözaltına alındı
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
Çin, Trump'ı karşısına aldı: İran'ın istikrarından yanayız, destekliyoruz
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı
Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor
Bu kar yağışı fragmandı asıl kış henüz başlamadı! 4 günü de yeni bir dalga geliyor
İstanbul'da geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı!
İstanbul'da geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı!
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu
DEVA Partisi'nden istifa etmişti! Burak Dalgın'ın yeni adresi belli oldu
500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
500'den fazla şubesi bulunuyor: Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı
Garanti BBVA ve Jolly seyahat işlemleri için işbirliği yaptı