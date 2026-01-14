Erdoğan'ı izlemek için televizyon isteyen 121 yaşındaki Saadet nine isteğine kavuştu
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 121 yaşındaki Saadet Al'ın, "Bana bir televizyon getirin, Cumhurbaşkanımı izleyeceğim, onu göreceğim." sözleri üzerine kendisine istediği televizyon hediye edildi.
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Emek Mahallesi'nde eski geliniyle yaşayan Saadet Al'ı evinde ziyaret etti.
Partisinin en yaşlı üyesi olan Saadet Al ile sohbet eden Kurtuluş, Al'a kendi odasına alınmasını istediği televizyon ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu saat hediye etti.
Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde 18 yaşındaydı
Osmanlı dönemini gören ve Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde 18 yaşında olan Al, vatanı ve milleti için dua etti.
Adnan Kurtuluş, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1905 doğumlu Al'ı dönem dönem ziyaret ettiklerini ve hayır duasını aldıklarını söyledi.