A.B.İ. dizisinden rekor başlangıç! Reytinglerin zirvesinde yer aldı

Ekranlara hızlı bir giriş yapan A.B.İ. ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. ilk bölümüyle, tüm Kişiler’de %9,81 izlenme oranı ve %23,83 izlenme payı, AB’de %7,37 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı 20+ABC1’de %9,98 izlenme oranı ve %23,75 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

Böylelikle A.B.İ. ilk bölümüyle son yılların en yüksek başlangıcını yapmış oldu. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

1. bölümde neler yaşandı? “Ben onun oğluyum ama o benim babam değil!”

Ailesinden uzakta İzmir’de kendine bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelmesiyle birlikte olayların tam ortasında kaldı. Tahir, Sinan’dan Behram’la olan ortaklığını bitirmesini ve ondan uzak durmasını istese de Sinan bu ortaklığı sonlandıramadı.

Sinan’ın Doğan’ı havaalanından almasıyla birlikte olaylar hız kazandı. Behram’ın adamlarının Sinan’ı tehdit etmesi üzerine Doğan, yaşananlara kayıtsız kalamayarak duruma müdahale etti ve adamları uzaklaştırdı. Diğer yandan Behram, Hancıoğlu Şirketi’nde avukat olarak görev alması için Çağla’yı ikna etmek amacıyla Didem’le iş birliği yaptı. Bu iş birliği, Doğan ve Çağla’nın karşılaşmasına ve tanışmasına zemin hazırladı.

Melek, babasının kendisini okuldan alacağını Doğan’a söyleyerek ondan yardım istedi. Bu sırada Didem, Doğan’ın bulunduğu mekâna Çağla’yı götürerek karşılaşmalarını sağladı. Diğer yandan ablası için iş görüşmesine gitmeye karar veren Çağla, Hancıoğlu Şirketi’nin yolunu tuttu.

İş görüşmesi sırasında karşısında yeniden Doğan’ı gören Çağla, onu mülakatı yapacak olan Yılmaz sandı. Kısa süre sonra Yılmaz’ın gelmesi ve Doğan’ın Çağla’yı onaylamasıyla birlikte Çağla şirkete kabul edildi. Ardından Yılmaz, Çağla’yı ve ablasını düğüne davet etti.

Düğün günü Doğan, Melek’in İzmir’de kendisiyle birlikte eğitimine devam edeceğini söyleyerek babasına rest çekti. Bu sırada Behram’ın hediyelerle düğüne gelmesi tansiyonu artırdı.

Sinan ile Behram arasındaki tartışma giderek alevlenirken, Doğan duruma müdahale etti ve Behram’ı ortamdan uzaklaştırdı. Düğünde havaya ateş açılması ise Doğan’ın sert tepkisine neden olurken, sahne düğünlerde silahla kutlama yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken güçlü bir mesaj verdi.

Bölümün sonunda Çağla’nın çığlıklarını duyan Doğan, babası Tahir’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hiç vakit kaybetmeden müdahale eden Doğan, Tahir’i hastaneye yetiştirdi. “Ben onun oğluyum ama o benim babam değil” diyerek ameliyata giren Doğan, tüm çabasını ortaya koyarak Tahir’in hayata tutunmasını sağladı. Ancak hastaneye gelen polisin, cinayet silahının Melek Hancıoğlu’na ait olduğunu ve Melek’in Tahir Hancıoğlu’na yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığını söylemesi, herkesi derin bir şoka sürükledi.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı A.B.İ. Salı akşamları atv’de…

