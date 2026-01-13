Uzak Şehir'de aşk mı evlat mı? Alya ve Cihan'ın yeni sınavı
Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’de tüm dengeler alt üst oldu. Mahkemenin Cihan ve Alya’nın evliliklerini hükümsüz kılmasıyla başlayan olaylar, geri dönüşü olmayan bir yola girdi.
Reytinglere ve sanal medyaya damgasını vuran bölüm finalinde Alya, oğlu Cihan Deniz ile aşık olduğu adam Cihan arasında bir tercih yapmak zorunda kaldı. Boran ve Sadakat’in, Cihan Deniz’i koz olarak kullandıkları acımasız plan hem Alya’yı hem ekran başındakileri derinden sarstı. Uzak Şehir, AB ve 20+ABC1’de kendi sezon rekorunu kırdı.
AŞK MI, EVLAT MI?
Açık hava müzesi konumundaki Mardin’e olan ilgiyi zirveye taşıyan Uzak Şehir’de bir zorlu sınav da Zerrin cephesinde yaşandı.
Demir, Zerrin’e öldüğünü düşündüğü bebeğinin yaşadığını açıkladı. “Aşk mı evlat mı?” ikileminde gözyaşlarının sel olduğu sahne sonrası sanal medyada izleyiciler Demir’i hedef aldı.
“Alboralar’da mutlu aşk yoktur” sözünün bir kez daha gerçeğe dönüştüğü dizide, Kaya-Zerrin aşkının akıbeti en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.