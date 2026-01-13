Uzak Şehir'de aşk mı evlat mı? Alya ve Cihan'ın yeni sınavı

Reytinglere ve sanal medyaya damgasını vuran bölüm finalinde Alya, oğlu Cihan Deniz ile aşık olduğu adam Cihan arasında bir tercih yapmak zorunda kaldı. Boran ve Sadakat’in, Cihan Deniz’i koz olarak kullandıkları acımasız plan hem Alya’yı hem ekran başındakileri derinden sarstı. Uzak Şehir, AB ve 20+ABC1’de kendi sezon rekorunu kırdı.