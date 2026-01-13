Şamil Tayyar 'Bolluk ve bereket olacak' dedi zam ve müjdeler için tarih verdi

Türkiye'nin son 5 yıldır ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyleyen gazeteci/yazar Şamil Tayyar ekonomik rahatlamanın asıl başlayacağı tarihi açıkladı.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında "2026 yılında ekonomiyi neler bekliyor?" sorusu masaya yatırıldı. Gazeteci Şamil Tayyar emekliler ve asgari ücretliler için gerçek rahatlamanın sağlanacağı tarihi söyledi.

"ÖNEMLİ REFORMLARA İHTİYAÇ VAR"

Tayyar, "Türkiye bu ekonomik zorluklarla güçlüklerle 5 yıldır mücadele ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi ve ağır tahribata yol açtı. Yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.

"2027 YILI BOLLUK VE BEREKET YILI OLACAK"

"Temmuz ayında ikinci kez asgari ücrete artış olmaz, seyyanen zam olmaz" diyen Tayyar 2027 yılını işaret etti: "Emekli ve kamu çalışanları için asıl düzenlemeler 2027 yılı içinde yapılacak. Düzenlemeler bu yıl sonu yapılacaktır. Emekliler gittiğimiz her yerde durdurup soruyor. Enflasyon oranı gibi klasik yöntemlerin ötesinde ciddi artışlar bekliyorum.

Seyyanen zam da olacaktır. Asgari ücrette, emekli maaşında memur maaşında ciddi artışlar bekliyorum. 2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor.

Kapsamlı reform paketleri Meclis'e gelecek. Bu yıl 2025'e göre belki biraz daha iyi olabilir ama sıkılaşma politikasının etkileri hissedilecek. 2027 yılında rahatlama hissedilir."