Fransa'dan Trump'ı çıldırtacak Gronland kararı

Fransız hükümeti, ABD'de Donald Trump hükümetinin ele geçirmeyi istediği Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 6 Şubat'ta konsolosluk açacağını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot RTL radyosunda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.

Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.

Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.