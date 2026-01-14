BIST 12.419
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı hakim karşısında

Beyoğlu'ndaki restoranda çıkan kavgaya ilişkin sinema ve dizi oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı Volkan Akbaş'ın "yağmaya teşebbüs" suçundan yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bayraktar ve Akbaş, müşteki Ahmet P. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Bayraktar, alkol kullandığı için sıkıntılar yaşadığını, olay günü saat 22.00 sıralarında alkol kullanmaya başladığını, bu nedenle olayın ayrıntılarına hakim olmadığını belirtti.

İddianamede geçtiği gibi müşteki Ahmet P'den haraç istemediğini, müştekiyi ağabeyi İbrahim P. vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Bayraktar, kendisinin Beyoğlu'ndaki gençlere yardımcı olmaya çalıştığını ve böylece hayır yaptığını savundu.

"Mahallemdeki esnafı hayır işi yapsın diye teşvik ederim"

Mahkeme heyeti başkanı Bayraktar'a "Sen tüm esnafdan hayır yapmak için para mı istiyorsun?" sorusunu yöneltti.

Bayraktar, bunun üzerine, "Mahallemdeki esnafı hayır işi yapsın diye teşvik ederim. Olay tarihinde müştekinin dükkanına Volkan Akbaş ve başka hatırlayamadığım arkadaşlarla gitmiştik. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Yeşil reçeteli ilaç almıştım üzerine de alkol almıştım. Kendim de müşteki Ahmet'le arbede yaşadığımızı hatırlıyorum ama küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Ben müştekiye esasen, kendisinin dükkanında yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen, kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye gelmemesine sinirlendim. Ben yağma kastıyla hareket etmedim." şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki Ahmet P. beyanında, Cihangir'de yıllardır esnaflık yaptığını, Bayraktar'ın kendisine, "Mahallenin çocukları var, 10 bin lira verin. Haftalık para verirseniz en azından paket servis yaptırırsınız." şeklinde söylemlerde bulunduğunun aktardı.

Olay tarihinde Bayraktar'ın dükkanına geldiğini, "Bunca zaman bir çay içmedin." diyerek kendisine saldırdığını ve "Seni burada barındırmayacağım." dediğini ileri süren Ahmet P, sanıklardan şikayetçi olmadığını, maddi manevi zarar talebi de bulunmadığını dile getirdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 6 Mayıs'a ertelendi.

