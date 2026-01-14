BIST 12.419
Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlunun yeni adresi belli oldu

İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

İSTANBUL (AA) - İsveçli eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, "Ajax, 19 yaşındaki forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor." bilgisi verildi.

