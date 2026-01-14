AKOM yeniden tarih verdi! Bu sefer kar kalınlığı 10 santimi bulacak...

İSTANBUL'A SOĞUK HAVA GERİ DÖNÜYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Pazar ve pazartesi günleri için karla karışık yağmur ve yer yer kar beklentisi paylaşılırken, kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre aralığında olabileceği tahmin edildi.