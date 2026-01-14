BIST 12.429
AKOM yeniden tarih verdi! Bu sefer kar kalınlığı 10 santimi bulacak...

AKOM'dan İstanbulluya yeni uyarı geldi. Bu kez kentte kar yağışı 5 ile 10 cm'yi bulacak. Soğuk hava etkisini kaybedecek derken yeni bir dalga geliyor. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

AKOM'un uyarısına göre; İstanbul'da hafta sonundan itibaren soğuk hava yeniden etkili olacak. Pazar ve pazartesi günleri karla karışık yağmur ve kar beklenirken, kar kalınlığının 5–10 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava raporlarını paylaştı. Buna göre mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların batı kesimlerde 4-6 derece artması, doğu kesimlerde ise 3-5 derece azalması bekleniyor.

İSTANBUL'A SOĞUK HAVA GERİ DÖNÜYOR
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Pazar ve pazartesi günleri için karla karışık yağmur ve yer yer kar beklentisi paylaşılırken, kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre aralığında olabileceği tahmin edildi.

5 BÜYÜKŞEHİRDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da bugün sıcaklığın 9 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ankara'da gece saatlerinde don etkisiyle sıcaklığın eksi derecelere inmesi, gündüz ise 1 derece civarında kalması öngörülüyor. İzmir'de 14, Bursa'da 9, Antalya'da 15 derece seviyeleri öne çıkıyor.

