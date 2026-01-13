Sosyal ağlarda büyük tehlike! Veri depolama nedeniyle başınız derde girebilir...
Yabancı dijital medya platformlarının Türkiye’deki etkisi her yıl daha da belirginleşiyor. 2024’te yalnızca reklam harcamaları üzerinden yaklaşık 158 milyar TL’nin ülke dışına çıktığı ifade edilirken, bu platformların denetimden uzak yapıları ve kullanıcı verilerini nasıl topladıkları ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu tablo karşısında hangi adımlar atılmalı, hangi çözüm önerileri gündeme alınmalı?
Yabancı merkezli dijital medya platformları, günümüzde yalnızca iletişim ve paylaşım alanları olmanın ötesine geçerek ülkelerin iç güvenliği, toplumsal düzeni ve siyasi süreçleri üzerinde etkili olan yapılar haline gelmeye başladı.
Türkiye’de ve dünyada hızla artan dijital bağımlılık, bu platformların ekonomik ve stratejik gücünü her geçen gün daha da artırıyor.
2024 YILINDA REKLAM HARCAMALARI YAKLAŞIK 158 MİLYAR TL!
Milyarlarca kullanıcının kişisel verisini elinde bulunduran küresel teknoloji şirketleri, bu verileri işleyerek başta reklam sektörü olmak üzere farklı alanlarda ticari ve politik amaçlarla kullanıyor.
Konu hakkında görüş veren pek çok uzmana göre bu platformalar, Türkiye’ye yatırım yapmıyor, istihdam sağlamıyor ancak ülkeden elde ettikleri yüksek gelirleri yurt dışına aktarıyor. Örneğin 2024 yılı verilerine göre X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı platformlara Türkiye’den reklam yoluyla yaklaşık 158 milyar lira aktarıldığı belirtiliyor.