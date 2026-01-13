Sosyal ağlarda büyük tehlike! Veri depolama nedeniyle başınız derde girebilir...

Konu hakkında görüş veren pek çok uzmana göre bu platformalar, Türkiye’ye yatırım yapmıyor, istihdam sağlamıyor ancak ülkeden elde ettikleri yüksek gelirleri yurt dışına aktarıyor. Örneğin 2024 yılı verilerine göre X, Meta, Google ve TikTok gibi yabancı platformlara Türkiye’den reklam yoluyla yaklaşık 158 milyar lira aktarıldığı belirtiliyor.