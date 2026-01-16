BIST 12.669
ABD'nin kapılarını kapattığı 75 ülke açıklandı! Listede Türkiye var mı?

|
Donald Trump'ın vizelerini iptal ettiği 75 ülke belli oldu. Peki listede Türkiye var mı? İşte ABD'nin vize işlemlerini durdurduğu 75 ülke..

TRUMP'IN VİZELERİNİ DURDURDUĞU 75 ÜLKE BELLİ OLDU!

 

Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sert açıklama, küresel ölçekte yankı uyandırdı. Trump, ABD yönetiminin 75 ülkeye yönelik göçmenlik vizelerini iptal ettiğini duyururken, bu kararın arkasında “ulusal güvenlik” ve “sistem üzerindeki baskı” gibi gerekçelerin bulunduğunu öne sürdü.

 

Açıklama, özellikle göç politikaları üzerinden süren tartışmaları yeniden alevlendirdi.

LİSTEDE TÜRKİYE VAR MI?

 

Gelişme, uluslararası kamuoyunda “toplu yaptırım” benzeri bir uygulama olarak görülürken, insan hakları ve serbest dolaşım ilkeleri açısından da yoğun eleştirilere yol açtı. Peki listede Türkiye var mı? Listede yer alan ülkeler bu şekilde...

İŞTE ABD'NİN KAPILARINI KAPATTIĞI ÜLKELER!

1)  AFGANİSTAN

2)  ARNAVUTLUK

3)  CEZAYİR

4)  ANTİGUA VE BARBUDA

5 ERMENİSTAN

6)  AZERBAYCAN

7)  BAHAMALAR

8)  BANGLADEŞ

9)  BARBADOS

10)  BELARUS

11)  BELİZE

12)  BUHAN

13)  BOSNA-HERSEK

14)  BREZİLYA

15)  MYNMAR

16)  KAMBOÇYA

17)  KAMERUN

18)  YEŞİL BURUN ADALARI

19)  KOLOMBİYA

20)  FİLDİŞİ SAHİLİ

