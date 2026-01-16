Yapı Kredi Portföy'den 2025 yatırımcı tercih analizleri

YPT-Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fonu'nun yatırımcı sayısı, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verilerine göre, 2024'te 2 bin 731 iken 2025 sonu itibarıyla yüzde 619,4 artarak 19 bin 647'ye yükseldi.

Yapı Kredi Portföy'den yapılan açıklamaya göre, tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların öncelikli tercihlerinden biri olan şirket, 2025 yılı yatırımcı tercih analizlerini paylaştı.

Özellikle para piyasası ve döviz bazlı fonlar, yatırımcıların güvenli ve erişilebilir yatırım arayışına yanıt verirken, şirketin yıl boyunca hem yatırımcı sayısındaki güçlü artış hem de yatırım fonlarının sağladığı getiriler dikkati çekti.

TEFAS verilerine göre, YPT-Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fonu'nun yatırımcı sayısı 2024'te 2 bin 731 iken 2025 sonu itibarıyla yüzde 619,4 artarak 19 bin 647'ye yükseldi. YVD-Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu ise aynı dönemde yatırımcı sayısını yüzde 97,2 artırarak 45 bin 242'den 89 bin 236'ya çıkardı.

YZG-Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ise yatırım fonlarına ilginin her geçen gün arttığını ortaya koydu. Fonun yatırımcı sayısı yüzde 42,1 artışla 43 bin 793'ten 62 bin 251'e ulaştı.

Döviz bazlı fonlar da güçlü bir performans sergiledi. YJY-Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon'un yatırımcı sayısı yüzde 391,3 artarak 1533'ten 7 bin 531'e çıkarken, YTY-Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fonu'nun yatırımcı sayısı yüzde 372 artışla 4 bin 165'ten 19 bin 659'a yükseldi.

Geçen yıl Yapı Kredi Portföy fonları, yalnızca yatırımcı sayısıyla değil, sağladığı getirilerle de öne çıktı. TEFAS verilerine göre, 2 Ocak 2025-2 Ocak 2026 döneminde PPI-Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu yatırımcısına yüzde 53,1 getiri sağladı.

Aynı dönemde YTD-Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu yüzde 63,7, YKT-Yapı Kredi Portföy Altın Fonu yüzde 92,5 getiri sundu. Değerli madenlere yatırım yapan fonlar arasında ise YZG-Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, yüzde 188,7 getiriyle göze çarptı.

Geçen yılın başında Yapı Kredi Portföy fonlarına yapılan 100 bin liralık yatırımların yıl sonu itibarıyla ulaştığı seviyeler, fonların performansını somut şekilde ortaya koydu. Buna göre, YZG-Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'na yapılan 100 bin liralık yatırım 2025 sonunda 288 bin 757 liraya yükseldi.

YKT-Yapı Kredi Portföy Altın Fonu'nda aynı tutar 192 bin 556 lira olurken, YTD-Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu'nda 163 bin 784 liraya ulaştı.

YAY-Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu'na yapılan 100 bin liralık yatırım yıl sonunda 157 bin 627 liraya çıkarken, PPI-Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu'nda bu tutar 153 bin 159 lira olarak gerçekleşti.

'Erişilebilir yatırım imkanları sunmaya devam ettik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, 2025'te yatırımcılara farklı piyasa koşullarında çeşitlendirilmiş ve erişilebilir yatırım imkanları sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Geçen yılın, yatırımcıların birikimlerini daha öngörülebilir ve istikrarlı ürünlerle değerlendirmeyi tercih ettiği bir yıl olduğuna dikkati çeken Peker, 'Para piyasası fonlarına yönelik güçlü ilgi, yatırımcıların likidite ve istikrar arayışını net biçimde ortaya koyarken, altın ve gümüş gibi değerli madenlere yatırım yapan fonlarımızda elde edilen yüksek getiriler, portföy çeşitlendirmenin önemini bir kez daha gösterdi.' ifadesini kullandı.

Peker, söz konusu süreçte küresel ölçekte devam eden enflasyon ortamının, jeopolitik riskler ve para politikaları, yatırımcı davranışlarını daha temkinli ve dengeli çizgiye taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

'Özellikle para piyasası, altın ve gümüş fonlarına yönelik ilgi, yatırımcıların hem birikimlerini koruma hem de uzun vadede değer yaratma isteğini yansıttı. Yapı Kredi Portföy olarak her risk profiline uygun, güvenilir ve çeşitli yatırım çözümleri sunma yaklaşımımızı sürdürdük. 2026'da da yatırımcıların ihtiyaçlarına odaklanan ürün ve çözümlerimizle büyümemizi sürdürmeye ve sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz.'