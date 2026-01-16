Binance TR 2025'i kullanıcı deneyimini merkeze alan yatırımlarla tamamladı

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, "2025 yılı, Binance TR için güçlü bir finansal temel üzerine inşa ettiğimiz, uyum, güven ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir yapı oluşturduğumuz bir yıl oldu" dedi.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, 2025'in şirket için güçlü bir finansal temel üzerine inşa ettikleri, uyum, güven ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir yapı oluşturdukları bir yıl olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, piyasa derinliği ve likidite tarafında da istikrarlı bir büyüme yakalayan Binance TR, 2025 boyunca 92 yeni TRY işlem çiftini platformuna ekleyerek toplamda 307 TRY işlem çifti seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, kullanıcı deneyimini merkeze alan yatırımların 2025 boyunca öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Geçen yıl, komisyonsuz banka kanallarını genişleterek toplam entegrasyon sayısını 10'a çıkardıklarını aktaran Dönmez, 'Amacımız, kullanıcılarımız için kripto varlıklara erişimi daha hızlı, kolay ve güvenli hale getirmek.' ifadelerini kullandı.

Dönmez, '2025 yılı, Binance TR için güçlü bir finansal temel üzerine inşa ettiğimiz, uyum, güven ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir yapı oluşturduğumuz bir yıl oldu.' değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık yüzde 100 artış gösteren özsermayenin kullanıcı varlıklarının korunması ve operasyonel sürdürülebilirlik açısından kritik bir güven unsuru oluşturduğunu ifade eden Dönmez, insan kaynağı ve kurumsal yapı alanında atılan adımlara işaret etti.

Dönmez, uyum, risk yönetimi ve operasyon ekiplerine yapılan yatırımlar sayesinde yasal düzenlemelere etkin uyum sağlanırken, artan kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebildiğini belirtti.

Dönmez, 3 milyar lirayı aşan özsermaye büyüklüğünün Binance TR'nin Türkiye kripto varlık ekosistemine yönelik uzun vadeli bakışının en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Ürün tarafındaki gelişmelere de değinen Dönmez, 'Launchpool', 'Otomatik Alım', 'Cüzdandan Biriktir' ve 'Düşük Bakiyeleri TRY Dönüştürme' gibi yeniliklerin, farklı kullanıcı profillerine hitap eden daha kapsayıcı bir ekosistem oluşturduğunu anlattı.

Dönmez, yapay zeka çözümlerinin hem kullanıcı deneyiminde hem de iç operasyonlarda aktif olarak kullanıldığını vurgulayarak, bu sayede daha verimli ve veri odaklı karar alma süreçlerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Topluluk ve sosyal sorumluluk çalışmalarının da Binance TR'nin vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Dönmez, Teknolojide Kadın Akademisi'nin iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 200 mezuna ulaştığını ve Türkiye genelinde kalıcı bir sosyal etki oluşturduğunu kaydetti.

Dönmez, '2026'da odağımız, regülasyonlara tam uyumlu şekilde çalışarak lisans almak, kullanıcı deneyimini ileri teknolojilerle güçlendirmek ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı sürdürmek olacak.' ifadelerini kullandı.