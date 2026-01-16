Biletinial'dan sömestir tatiline özel program! Aile ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapacak

Biletinial, sömestir tatiline özel hazırladığı programla çocukları ve aileleri tiyatro, müzikal ve sahne gösterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, platformun hazırladığı seçki kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde etkinlikler düzenlenecek.

Programda, denizleri temiz tutmanın önemini anlatan "Pinkfong Baby Shark Live Show", arkadaşlık ve paylaşma temalarını işleyen "Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri" ile dans ve görselliğiyle çocukların hayal gücüne hitap eden "Ceviz Adam Müzikali" yer alıyor.

Dürüstlük kavramını merkeze alan "Pinokyo'nun Maceraları", illüzyon gösterisi "The Illusionist - Enver Ertaş", "Buz Devri" uyarlaması ve kukla tiyatrosu "Köpekler Bale Yapamaz" da izleyicilerle buluşacak.

Sömestir dönemine özel seçili etkinliklerde "bir bilet alana ikincisi hediye" kampanyası da uygulanıyor.