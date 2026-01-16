BIST 12.618
Mersin'de veznedara tokat attığı iddia edilen avukat hakkında karar

Mersin'in Silifke ilçesinde adliye çalışanına tokat atıp hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türk Büro-Sen üyeleri, veznedara saldırı iddiasını kınadı.

Silifke Adliyesinde keşif harcı ve gider avansı için vezneye giden avukat Y.K. burada tartıştığı veznedar Serdar Kaya'ya dosya fırlatıp tokat attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrasında Türk Büro-Sen Mersin 2 No'lu Şube üyeleri Silifke Adliyesi önünde bir araya geldi.

Türk Büro-Sen Mersin 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Suna, basın açıklamasında, veznedar Serdar Kaya'nın avukat tarafından fiziki ve sözlü saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Olay üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini anlatan Suna, "Adaletin tesis edilmesi için vatandaşlarımıza adalet hizmeti vermekten başka bir amacı bulunmayan fedakar adalet çalışanı meslektaşımız Serdar Kaya'ya, yine bir adalet savunucusu olan avukat tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, olayın takipçisi olduğumuzu, meslektaşlarımızın yalnız olmadığını kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

Veznedar olayı anlattı

Olayı anlatan veznedar Serdar Kaya da avukatın keşif harcı ve gider avansı için vezneye geldiğini söyledi.

Avukat Y.K'ye yatıracağı tutarı söylediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Ödemesi gereken miktarı söyledikten sonra bir anda bana yükselmeye başladı. Bana 'Keşif harcını sen alamazsın, harcın ne olduğunu bilmiyorsun.' diyerek sesini yükseltti. Huyunu bildiğim için alttan almaya devam ettim. 'Hakime keşif harcını öğrettim, sana da öğreteceğim, alacaksın.' diyerek parayı verdi. 'Alayım senin dediğin şekilde.' dedim. O esnada 'Alacaksın tabii.' diyerek dosyayı fırlattı. Dosya üzerime çarparak yere düştü, dosyayı topladım kendisine fırlattım. O esnada yüzüme tokat attı. İkinci tokadı atma eyleminde bulunurken geri çekildim ve kendisi 'Sen kimsin bana tokat atıyorsun?' diyerek eylem devam etti."

