İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 71 bin 455'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 455'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 12 ölü ve 18 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin daha önceki saldırılarda hedef alınan binaların enkazından yeni çıkarıldığı aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 463 kişinin öldürüldüğü, 1269 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 455'e, yaralı sayısının 171 bin 347'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hâlen enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

