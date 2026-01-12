BIST 12.255
Jurasek'i yollayan Beşiktaş ilk transferini yaptı

David Jurasek’in kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş, yeni sol bek transferini Lazio’dan yaptı. İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Nuno Tavares’i kadrosuna kattı.

David Jurasek'in kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş, yeni sol bekini Lazio'dan buldu.

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş, 25 yaşındaki Nuno Tavares'i kadrosuna kattı.

Lazio, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları bekliyor.

Anlaşmada 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

