Jurasek'i yollayan Beşiktaş ilk transferini yaptı

David Jurasek'in kiralık sözleşmesini fesheden Beşiktaş, yeni sol bek transferini Lazio'dan yaptı. İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Nuno Tavares'i kadrosuna kattı.
Lazio, Nuno Tavares transferini onaylamak için Beşiktaş'tan gelecek evrakları bekliyor.
Anlaşmada 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.