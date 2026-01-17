BIST 12.669
POLİTİKA

Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “mezarlıklar imara açılmadı” iddiasıyla ilgili belge paylaştı. 13 Mart 2025 tarihli İBB Meclisi kararıyla Avcılar'da 180 dönüm mezarlık alanın imara açıldığını, İmamoğlu'nun da imza attığını belirterek, “Biz siyaset yaparken lafla değil, belgeyle konuşuruz. Milletimize söylediğimiz her sözün arkasında belge vardır” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları tanıtım toplantısında, kamuoyunda konuşulan #SeninHayatındanGidiyor billboard çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İstanbul’un son 7 yılının bilançosudur"

Özdemir, kampanyanın herhangi bir siyasi polemik amacı taşımadığını, doğrudan İstanbullulara hitap eden bir bilgilendirme çalışması olduğunu vurguladı. “Bu billboardlarda yazanlar son bir yılın değil, İstanbul’un son 7 yılının bilançosudur. Vatandaşımızın hayatından gidenleri başlık başlık paylaştık” dedi.

Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı - Resim: 0

Kampanyaya yönelik “billboardlar kaldırılıyor” iddialarına da değinen Özdemir, tüm reklam alanlarının bedeli ödenerek ve hukuka uygun sözleşmelerle kullanıldığını ifade ederek, “Bu çalışmayı indirmeye dönük çabaları yakinen takip ettik. Hatta kampanya mecralarının ihalesini alan firmaya ihtar çekilecek noktaya gelinmesi, İstanbul’u yönetme iradesindeki zafiyetin açık göstergesidir” diye konuştu.

30 milyar TL rant değerine sahip

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna yansıyan “mezarlıklar imara açılmadı” yalanlamasını da hatırlatan Özdemir, bu konuda belgelerle konuştu. Özdemir, 13 Mart 2025 tarihli, 415 sayılı meclis kararıyla Avcılar’da yaklaşık 180 dönümlük mezarlık alanının imara açıldığını, bu alanın yaklaşık 30 milyar TL rant değerine sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu kararın, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin şerhine rağmen, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da imzasıyla alındığını belirten Özdemir, “Biz siyaset yaparken lafla değil, belgeyle konuşuruz. Milletimize söylediğimiz her sözün arkasında belge vardır” dedi.Özgür Özel'i zora sokan belge! İmamoğlu'nun imzası var AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir paylaştı - Resim: 1

"CHP, panik hâlinde en üst düzeyden cevap verme ihtiyacı hissetti”

Özdemir, CHP’nin kampanyaya gösterdiği sert tepkinin nedeninin de bu gerçekler olduğunu belirterek, “Muhatabımız vatandaşlarımızdı. Ancak anlatılanların millet nezdinde karşılık bulduğunu gören CHP, panik hâlinde en üst düzeyden cevap verme ihtiyacı hissetti” ifadelerini kullandı.

Billboard çalışmasının ay sonuna kadar süreceğini belirten Özdemir, “İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin CHP’de var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. İstanbul’un içine sürüklendiği bu tabloyu, nokta nokta, belgeleriyle İstanbullulara anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

