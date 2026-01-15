AK Partili Burçin Öztürk'ten Mansur Yavaş'a 'susuzluk' tepkisi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Burçin Öztürk başkentte yaşanan su krizi nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Ankara günlerdir susuzluk krizi yaşıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kriz nedeniyle tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Burçin Öztürk de belediye meclisinde Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Ben meclis üyesi olarak Mansur Bey de belediye başkanı olarak keşke Meclis'e gelip bizi burada bilgilendirseydi diyorum... Şimdi konuşmama geleyim. Komşu komşu hu hu başkan geldi mi? Geldi. Ne getirdi? Vaat, afiş, broşür.. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Ankaralıya. Ankaralı nerede? Susuzlukta. Susuzluk nerede? Muslukta. musluk nerede? Kurudu kaldı. Su nerede? Kesildi. Kesinti nerede. Kışın ortasında. Kış nerede? Kuraklıkta. Kuraklık nerede? Önlemi yok. Önlem nerede? Masalda. Masal nerede? Vaatlerde. Vaat nerede? Trafikte. Trafik nerede? Kitlendi. Kilidi kim açar? Konserler. Konser nerede? Meydanda. Çözüm nerede? Yok oldu. Yok nerede. Her yerde. Sonu nerede? Yandı bitti kül oldu. Kısa ve öz. Bugün Ankara gerçekten bunu gördü. Geçmiş gelecek şu oldu bu oldu vesaire artık gerçekten komşu komşuya döndük ya. Artık Ankaralı bir şeyler istiyor. 'Elinizi kaldırın kaçınızın evinde su yok' nedir ya. Benim annemin evinde su deposu yok. Annemin evinde su yoktu. Karşınızda oturduğunuz adamların hepsinin zaten evinde depo var. Arkadaşlar gerçekten Ankara'da su yok su yok."