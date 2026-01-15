BIST 12.437
AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı

AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı

AK Parti'nin İstanbul'daki panolarda İBB'yi eleştiren görseller yayınlaması gündem olmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şehirlerimizi 90’lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz. Kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı." dedi.

Faruk Acar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz.
Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz.

Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz.

Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz.

Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabii ki devam edecek.

Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90’lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz.

AK Parti'li Acar'dan CHP'ye tabela tepkisi: Beceriksizliğinizi bilmek vatandaşın hakkı

Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten.

Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı.
Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz.

Hoplamayın, rahat olun. Biz daha yeni başlıyoruz!

İstanbul, Ankara ve İzmir Teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz.

