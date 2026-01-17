BIST 12.669
Mazlum Abdi duyurdu: Halep'in doğusundan çekiliyoruz

YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, Halep’in doğusundan geri çekilme kararı aldıklarını ve çekilmenin sabah 07.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir’de terör örgütünün konuşlandığı noktaların haritasını paylaşarak sivilleri uyardı

Suriye ordusu, YPG/SDG'ye operasyon başlattı. Suriye ordusu Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Halep'in doğusundan çekiliyoruz. Sabah 07:00'de geri çekilmeye başlıyoruz" açıklamasını yaparak çekilme kararı aldıklarını duyurdu. 

Bu çağrının ardından Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen bazı hedefleri ateş altına alındı. 

